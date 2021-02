Come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa mostrandovi il poster , è arrivato online il primo trailer di, il film di Zack Snyder che sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 maggio. Potete ammirare il trailer di Army of the Dead qua sotto in lingua originale e in alto in italiano!

What happens in Vegas, must stay in Vegas. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/hPnGbD6xLA — Zack Snyder (@ZackSnyder) February 25, 2021

Restando in tema Zack Snyder, vi ricordiamo che dal prossimo 18 marzo, sarà disponibile anche in Italia in Digital la Snyder Cut di Justice League.

In una recente intervista, il protagonista Dave Bautista si è così espresso in merito al progetto:

Sono un fan delle robe di zombi. Ho provato per anni a entrare nel cast di The Walking Dead ho anche detto che avrei interpretato gratuitamente un morto vivente, ma mi dissero che ero troppo grosso! Per farmi partecipare a una pellicola di zombi doveva esserci qualcosa di davvero speciale. Qua quello che ci differenzia è la parte da heist movie. Ma ci sono un sacco di strati differenti in questo film.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Quanto attendete lo zombie movie di Zack Snyder in arrivo a partire dal prossimo 21 maggio su Netflix e cosa ne pensate di questo trailer? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!

