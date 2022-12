Avatar: la via dell’acqua, Jon Landau ci parla di Sigourney Weaver, dell’HFR e di… animazione!

Avatar: la via dell'acqua

In occasione dell’uscita di Avatar: la via dell’acqua vi proponiamo la nostra intervista con Jon Landau, produttore del film e braccio destro di James Cameron, che il nostro Gabriele Niola ha incontrato qualche tempo fa alla presentazione di alcune scene del film.

Con lui abbiamo parlato, in particolare, del coinvolgimento di Sigourney Weaver e della sfida di farle interpretare un personaggio di soli 14 anni. Abbiamo anche toccato il tema dell’HFR, facendoci raccontare in che modo questa tecnologia è stata impiegata nel film. Landau ci ha anche spiegato perché Avatar 2 non può essere considerato un film d’animazione!

L’intervista, sottotitolata in italiano, è disponibile qui sopra!

