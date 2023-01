Avengers Campus: Sam Wilson ci porta alla scoperta dell’area del parco Disney in un dinamico video

Continueranno fino a settembre i festeggiamenti per il 30° anniversario di Disneyland Paris. E per l’occasione è stato realizzato un dinamico video in cui possiamo esplorare l’area Marvel dell’Avengers Campus e incontrare tutti i supereroi presenti.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qau sotto!

FONTE: Marvel Entertainment