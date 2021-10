Prime Video ha pubblicato su YouTube il primo trailer di, il film di Aaron Sorkin sulla lavorazione dicon Nicole Kidman e Javier Bardem.

J.K. Simmons e Nina Arianda sono gli attori che sono stati scelti per interpretare William Frawley e Vivian Vance nella pellicola che Sorkin ha diretto per gli Amazon Studios dopo averne scritto la sceneggiatura.

Accanto a loro, come annunciato inizialmente da THR tempo fa ci saranno anche Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy e Clark Gregg.

La storia sarà ambientata durante una delle settimane di lavorazione di Lucy ed io, la sitcom statunitense in onda sulla CBS dal 1951 al 1957. La pellicola affronterà la tipica settimana di produzione, dalla lettura del copione del lunedì alle riprese del venerdì e nello specifico si concentrerà su una crisi affrontata dai due protagonisti che potrebbe mettere a repentaglio la loro carriera e il loro matrimonio.

Sorkin avrebbe solo dovuto scrivere il progetto (per cui si diceva che Cate Blanchett fosse interessata), ma dopo l’ottima esperienza con Il processo ai Chicago 7 ha deciso di prenderne anche le redini.

La pellicola arriverà dapprima il 10 dicembre nei cinema americani e poi arriverà in streaming a partire dal 21 dello stesso mese.

Recentemente abbiamo ritrovato Nicole Kidman in Nine Perfect Strangers, serie basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty – bestseller del New York Times. Trovate tutte le informazioni sullo show tramite la nostra scheda dedicata alla serie prodotta da Hulu, ma disponibile non su Disney+ bensì sulla già citata Amazon Prime Video.

