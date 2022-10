Bones and All: il nuovo trailer del film con Taylor Russell e Timothée Chalamet

Bones and All

Quando manca un mese e mezzo all’uscita nei cinema americani e italiani di Bones and All, la MGM ha lanciato il nuovo trailer esteso del film di Luca Guadagnino premiato al Festival di Venezia con il Leone d’Argento alla Regia e con il premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Taylor Russell.

Trovate il filmato nella parte superiore di questa pagina.

Il film è diretto da Luca Guadagnino e scritto da David Kajganich, che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash, ed è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”). Nel cast, oltre a Taylor Russell, anche Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

