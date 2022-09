EXCL – Luca Guadagnino commenta il Festival di Venezia e svela dove conserva il Leone d’argento per “Bones and All”

Bones and All

A sorpresa, la diretta “Cinema e Serie con Nonno Alò” di poche ore fa sul nostro canale Twitch si è aperta con un’apparizione fugace di Luca Guadagnino.

Il nostro Francesco Alò ha approfittato per chiedere al regista di Bones and All un commento sul festival appena trascorso e sulla vittoria del Leone d’argento:

Sono molto felice, è stata una cosa straordinaria. […] Amo Venezia. C’è qualcosa di Venezia che mi fa sentire veramente felice.

Sul ricordo più bello di tutta l’esperienza appena trascorsa, il regista ha poi ammesso:

L’affetto del pubblico nelle due sale, la Sala Grande e il Palabiennale, e anche l’emozione degli attori che erano con noi. È sempre bello vedere gli attori emozionati.

Quanto alle possibilità agli Oscar, dopo Venezia, ha preferito non sbilanciarsi:

Non sono la persona a cui fare questa domanda.

In chiusura il regista ha svelato dove conserva il Leone d’argento:

In cucina.

Starà sempre in cucina?

Per adesso sì.

Potete riguardare la diretta qui in alto mentre potete seguirci su Twitch cliccando qui.