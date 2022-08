Brie Larson ci porta nell’Avengers Campus di Disneyland Paris in un nuovo vlog

A metà luglio vi abbiamo portato con noi all’inaugurazione dell’Avengers Campus a Disneyland Paris, evento a cui hanno partecipato anche alcune star dell’Universo Cinematografico Marvel, come Brie Larson, AKA Captain Marvel!

In quell’occasione l’attrice ha girato un nuovo vlog per il suo canale You Tube in cui ci mostra il dietro le quinte del grande evento. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo l’attrice in The Marvels.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 28 luglio 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

FONTE: Brie Larson