Netflix ha diffuso il trailer di, uno speciale ricco di contributi dedicato all’attore scomparso l’anno scorso.

Il documentario celebrerà la vita e l’eredità dell’attore scomparso offrendo uno sguardo intimo alla sua abilità e al suo metodo per calarsi nei panni di personaggi iconici.

I partecipanti che racconteranno la storia dell’attore saranno alcuni dei suoi colleghi in Ma Rainey’s Black Bottom tra cui Viola Davis, Glynn Turman e Taylour Paige, assieme al regista George C. Wolfe e al compositore e arrangiatore Branford Marsalis.

Tra gli altri anche la collega di Boseman in Black Panther, Danai Gurira, il dialect coach di Black Panther Andile Nebulane, il coreografo di Get on Up – La storia di James Brown e Black Panther, Aakomon “AJ” Jones, nonché il regista Tate Taylor, il regista di 42 Brian Helgeland, il regista di Marshall Reginald Hudlin, il regista di Da 5 Bloods – Come fratelli Spike Lee, il regista del New Federal Theater Woodie King Jr., e l’attrice, regista, produttrice e insegnante della Howard University, Phylicia Rashad.

