Qualche giorno fa la Disney ha lanciato il primo, esilarante trailer di, il film originale in arrivo su Disney+ che mescola animazione 2D, 3D e live action. Oggi la divisione italiana della major ha annunciato il cast di doppiatori della pellicola in arrivo su Disney+ il 20 maggio. Assieme all’annuncio, è stato diffuso anche il trailer italiano che potete vedere qui sopra!

Ecco i tre attori che presteranno le loro voci ai protagonisti:

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.