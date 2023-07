Sarà presentato fuori concorso al Festival di Venezia Coup de chance, il nuovo film scritto e diretto da Woody Allen e realizzato in Francia. Oggi è arrivato online il trailer, in francese con sottotitoli in inglese, che mostra le prime immagini dell’atteso thriller, paragonato da Alberto Barbera a Match Point, con la fotografia del grande Vittorio Storaro.

COUP DE CHANCE: LA TRAMA

Coup De Chance mette in luce il ruolo che il caso e la fortuna giocano nella nostra vita.

Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) sembrano la coppia ideale: sono entrambi professionalmente affermati, vivono in uno splendido appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi e sembrano innamorati esattamente come quando si sono conosciuti. Ma quando Fanny si imbatte per caso in Alain (Niels Schneider), un ex compagno di liceo, viene travolta. I due iniziano a frequentarsi e si avvicinano sempre di più…

In Francia Coup de chance uscirà il 27 settembre, in Italia verrà distribuito da Lucky Red.

