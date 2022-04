In occasione dell’annuncio della lineup del Festival di Cannes qualche giorno fa, NEON ha lanciato il teaser trailer di, il nuovo film diin Concorso al Festival che vede nel cast Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart in aggiunta a Tanaya Beatty (“Yellowstone”) e Nadia Litz (“Big Muddy”) assieme a Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos.

Ora però è arrivato online un nuovo trailer, di stampo internazionale, più lungo e ricco di scene inedite. In esso assistiamo a più dialoghi tra i personaggi, in particolare le loro discussioni su una controversa procedura che potrebbe non essere legale e potrebbe rendere… l’umanità obsoleta. Potete vederlo qui sopra!

Crimes of the Future è prodotto da Robert Lantos ed è stato scritto dallo stesso Cronenberg (è la prima volta che il regista scrive un suo film dai tempi di eXistenZ, datato 1999).

A seguire la nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo viene sottoposto a nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in un performance d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un’investigatrice della National Organ Registry, traccia ossessivamente i loro spostamenti, quando ecco che viene rivelato un misterioso gruppo con una missione: impiegare la notorietà di Saul per far lice sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

