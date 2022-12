Encanto at the Hollywood Bowl: il trailer del concerto dal 28 dicembre su Disney Plus

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il trailer di Encanto at the Hollywood Bowl, una magica esperienza che trasforma l’evento dal vivo in un film, con una speciale introduzione di Lin-Manuel Miranda. Prodotto da Disney Branded Television e da Fulwell 73 Productions (La Via per le Stelle, Adele: One Night Only, vincitore di Emmy Award® e GRAMMYS®), il nuovissimo speciale originale sarà disponibile in streaming mercoledì 28 dicembre, in esclusiva su Disney+.

Encanto at the Hollywood Bowl: tutto quello che c’è da sapere

Il pubblico sarà trasportato nella Casa Madrigal per assistere a un concerto spettacolare e senza precedenti: il cast originale di Encanto di Walt Disney Animation Studios si riunisce all’Hollywood Bowl per un concerto-evento che presenta i numeri musicali preferiti dai fan tratti dalla colonna sonora, nominata tre volte ai GRAMMY®. Con Stephanie Beatriz (nel ruolo di Mirabel), Jessica Darrow (nel ruolo di Luisa), Diane Guerrero (nel ruolo di Isabela), Adassa (nel ruolo di Dolores), Carolina Gaitán (nel ruolo di Pepa), Mauro Castillo (nel ruolo di Félix), Angie Cepeda (nel ruolo di Julieta) e Olga Merediz (nel ruolo di Abuela Alma), insieme a ospiti speciali – le leggendarie superstar colombiane e i vincitori di diversi Latin GRAMMY® Carlos Vives e Andrés Cepeda – Encanto at the Hollywood Bowl trasforma lo storico luogo nel mondo del film d’animazione che è diventato un fenomeno globale. Questa esperienza musicale registrata dal vivo, con un’orchestra di 80 persone, 50 ballerini ed effetti speciali spettacolari, offre agli spettatori un posto in prima fila per un evento senza precedenti che celebra il mondo, i personaggi e le canzoni di Encanto, il film Disney Animation.

Encanto at the Hollywood Bowl è diretto da Chris Howe (Coldplay Live at Whitby Abbey, Bruno Mars: 24k Magic Live at Apollo) e coreografato da Jamal Sims (coreografo originale del film Encanto) e Kai Martinez con scenografie di Misty Buckley (Coldplay’s 2016 Super Bowl 50 Halftime Show, The Little Mermaid Live! di ABC). Sally Wood (BRIT Awards 2021, An Audience with Adele) è la showrunner creativa di Fulwell 73 Productions, mentre Gabe Turner, Emma Conway e Lou Fox sono gli executive producer. La trasformazione visiva dell’Hollywood Bowl in Casita è stata realizzata da NorthHouse (Coldplay al The Queen’s Platinum Jubilee). L’evento musicale è prodotto da Fulwell 73 Productions, Live Nation-Hewitt Silva e Disney Concerts, insieme ad AMP Worldwide, il team che ha realizzato numerosi eventi live-to-film di grande successo all’Hollywood Bowl, tra cui Beauty and the Beast in Concert at the Hollywood Bowl di Disney, con Zooey Deschanel e Kelsey Grammer, e The Nightmare Before Christmas di Disney, con Danny Elfman e Catherine O’Hara. Per Disney Branded Television, Marc Buhaj è vice president, unscripted and nonfiction, e Nicole Silveira è vice president, unscripted.

Dirige d’orchestra Anthony Parnther, eseguendo dal vivo la colonna sonora del film e le canzoni più amate, mentre l’eccezionale cast e gli ospiti speciali eseguono live le acclamate canzoni del film. L’orchestra è accompagnata da una band colombiana composta da musicisti della colonna sonora originale.

Encanto di Walt Disney Animation Studios racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encantoha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

La colonna sonora del film Encanto contiene otto canzoni originali del cantautore/compositore Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), nominato agli Academy Award, ai Tony® e ai GRAMMY®, e una colonna sonora originale del compositore Germaine Franco, nominato agli Academy Award®. La colonna sonora, certificata platino da R.I.A.A., ha occupato la posizione numero 1 della classifica degli album Billboard 200 per nove settimane non consecutive e la canzone “We Don’t Talk About Bruno”, certificata tre volte platino da R.I.A.A., ha raggiunto la vetta della classifica Hot 100 per cinque settimane. La colonna sonora e la canzone hanno occupato la posizione numero 1 della Billboard 200 e della Hot 100 contemporaneamente per cinque settimane consecutive. La colonna sonora originale del film Encanto è stata nominata per tre GRAMMY® Awards – Compilation Soundtrack for Visual Media Album, Score Soundtrack for Visual Media e Song Written for Visual Media per “We Don’t Talk About Bruno”.

