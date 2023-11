Francesco Alò ci parla di Five Nights at Freddy’s, il film di Emma Tammi con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling and Piper Rubio, Mary Stuart Masterson, Matthew Lillard, al cinema dal 2 novembre.

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: LA TRAMA

Riuscirete a sopravvivere per cinque notti?

Il terrificante fenomeno dei videogiochi horror diventa un evento cinematografico da brivido: Blumhouse – la casa produttrice di M3GAN, The Black Phone e The Invisible Man – porta Five Nights at Freddy’s sul grande schermo.

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare.

