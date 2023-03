Ghosted: guarda il trailer del film con Chris Evans e Ana de Armas

Apple ha diffuso online il primo trailer di Ghosted, il nuovo film Apple Original con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas.

Il film, diretto da Dexter Fletcher, sarà disponibile per la visione su AppleTV+ dal 21 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi Ufficiale:

Un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.