Hocus Pocus: un drone ci porta sul set del sequel

È di qualche giorno fa la notizia che la produzione diha preso finalmente il via. Al momento non sono disponibili materiali ufficiali del sequel, ma intanto su Youtube è apparso il video di un drone risalente a qualche mese fa in cui possiamo ammirare un villaggio ricostruito a Lincoln, nello Stato del Rhode Island.

Anne Fletcher si occuperà della regia, mentre alla produzione tornerà il regista del primo film Adam Shankman, attualmente impegnato con il sequel di Come d’incanto.

Ad affiancare le tre protagoniste principali già annunciate (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi) ci saranno anche Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Crown Lake), Belissa Escobedo (Don’t Look Deeper), Tony Hale (Arrested Development, Veep), Hannah Waddingham (Ted Lasso, Sex Education), Juju Brener, Froy Gutierrez (Teen Wolf), Taylor Henderson e Nina Kitchen.

