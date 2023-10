È grazie al distributore francese Wild Bunch e al nuovo trailer intenazionale de Il ragazzo e l’airone che riusciamo a dare uno sguardo a immagini inedite del film d’animazione del maestro Hayao Miyazaki, che verrà presentato in anteprima alla festa del cinema di Roma prima di debuttare nei cinema italiani il primo gennaio del 2024.

Potete vederlo qui sopra, mentre qui sotto trovate anche alcune locandine inedite!

Presentato nei cinema giapponesi il 14 luglio senza una campagna promozionale, Il ragazzo e l’airone ha conquistato il botteghino fin dal primo fine settimana con 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. Il film ha poi fatto il debutto al Toronto Film Festival con il titolo internazionale The Boy and the Heron e uscirà negli USA l’8 dicembre.

Quanto attendete il nuovo film di Hayao Miyazaki e che ne dite del primo trailer di Il ragazzo e l’airone? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Fonte

Classifiche consigliate