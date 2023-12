Anche se, come noto, Il ragazzo e l’airone, la nuova pellicola dello Studio Ghibli diretta da Hayao Miyazaki, è stato lanciato in Giappone senza nessuna campagna marketing a supporto della release, in vista della distribuzione dell’opera nei vari mercati internazionali le cose stanno cambiando in maniera drastica.

Giusto una manciata di giorni fa abbiamo ad esempio ammirato il trailer italiano del lungometraggio che sarà nei nostri cinema con Lucky Red a partire dal prossimo primo gennaio. Nella parte superiore della pagina trovate ora il video musicale ufficiale de Il ragazzo e l’airone del brano di Kenshi Yonezu dal titolo “Spinning Globe” grazie al quale possiamo scoprire alcuni passaggi inediti dell’anime.

