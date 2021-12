Tra pochi giornicompirà 20 anni: il 19 dicembre 2001, infatti, il kolossal diusciva nei cinema americani., grandissimo fan della saga, ha però fatto notare, durante il, che mentre la Warner Bros ha deciso di celebrare i 20 anni di Harry Potter con una sfarzosa reunion , per il Signore degli Anelli non sono previste celebrazioni particolari. “Silente non avrebbe potuto affrontare un Balrog,” ha sottolineato. “Silente è stato ucciso da un professore di chimica del liceo!”

Ecco quindi che ci ha pensato lo stesso Colbert, realizzando un esilarante rap assieme a Jon Batiste: “Se me lo chiedete, non esiste una saga cinematografica migliore. Il Signore degli Anelli è senza dubbio la più grande trilogia della storia del cinema. So che l’avrò detto già tante volte prima, ma non l’ho mai rappato. Fino ad ora”.

Nel video compaiono i protagonisti principali del film, ovvero Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Billy Boyd (Peregrin “Pippin”), Dominic Monaghan (Meriadoc “Merry” Brandybuck), Hugo Weaving (Elrond), Andy Serkis (Gollum), Orlando Bloom (Legolas) e Viggo Mortensen (Aragorn) – Ian McKellen, come spiegato nel video, “non era disponibile”. Assieme a loro, anche Method Man, Killer Mike e nientemeno che Anna Kendrick.

Potete vedere l’esilarante rap di Colbert qui sopra!