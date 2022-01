Jon Hamm protagonista del nuovo, divertente spot di Apple TV+.

Nonostante Apple TV+ abbia un numero di sottoscrittori esponenzialmente inferiore a quello di altri competitor come Netflix o Disney+, la piattaforma del colosso di Cupertino si sta facendo apprezzare da tempo per la qualità dei suoi contenuti, e non tanto dalla quantità.

Serie come Ted Lasso, The Morning Show, Fondazione, Servant e pellicole come Finch e Greyhound con Tom Hanks, The tragedy of Macbeth di Joel Coen e molte altre proposte d’indubbio interesse. Un sacco di produzioni con un sacco di star dove però, all’appello, manca un attore “di razza” come Jon Hamm, l’indimenticabile interprete di Donald “Don” Draper in Mad Men.

Il nuovo spot di Apple TV+ gioca tutto sul farci vedere proprio Jon Hamm che, di fronte al blasonatissimo catalogo della piattaforma, resta basìto dal constatare la sua assenza giungendo addirittura a telefonare a… Tom Hanks! Potete ammirare il divertente spot nella parte superiore di questa pagina.

