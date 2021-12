Come da programma, durante un’apposita conferenza, Makoto Shinkai ha svelato qualche dettaglio, dal titolo al poster alla data di uscita, del suo nuovo progetto cinematografico d’animazione.

Il prossimo film del regista di Your Name, Weathering with You e Il giardino delle parole sarà intitolato Suzume no Tojimari e sarà nei cinema giapponesi nell’autunno del 2022.

Suzume no Tojimari seguirà la storia di una ragazza di diciassette anni di nome Suzume che vive in una placida cittadina a Kyūshū. La sua vita cambierà il giorno in cui un giovane viaggiatore le dice di essere alla ricerca di una porta. Lei lo segue sulle montagne dove c’è una vecchia porta circondata da rovine più moderne. Ed è a quel punto che ha inizio il suo misterioso viaggio.

Makoto Shinkai si è occupato, ancora una volta, della scrittura del film che è, chiaramente, anche diretto da lui. Masayoshi Tanaka, già al lavoro con Shinkai per Your Name e Weathering with You, si occuperà del design dei personaggi con Kenichi Tsuchiya a supervisionare la regia delle animazioni e Takumi Tanji come art director. Entrambi erano già nel team di Your Name.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul team che compone lo staff o il voice cast originale.

Makoto Shinkai è reduce dal successo di Your Name, 380 milioni di dollari incassati, e Weathering with You, 193 milioni di dollari di box-office.

Sappiamo che da diverso tempo è stata annunciata una versione live action di Your Name che verrà prodotta in America dalla Paramount e dalla Bad Robot di JJ Abrams. Il film doveva essere diretto da Lee Isaac Chung, regista di Minari, ma il matrimonio fra le parti è durato molto poco: il filmmaker ha abbandonato la regia del lungometraggio nel mese di luglio 2021 a causa di altri impegni presenti nella sua agenda (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Inizialmente, sembrava che il rimpiazzo sarebbe arrivato a stretto giro di posta, ma a tutt’oggi non sono giunti aggiornamenti in tal senso.

Qua sotto potete ammirare il primo poster della nuova opera di Makoto Shinkai, mentre, nella parte superiore della pagina, trovate la registrazione della conferenza stampa:

