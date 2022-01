Un paio di mesi fa, in occasione del, ad alcune pellicole delè stata aggiunta la funzionalità IMAX Enhanced.

Grazie a questa collaborazione fra The Walt Disney Company (NYSE:DIS), IMAX Corporation (NYSE:IMAX) e DTS, una filiale interamente controllata da Xperi Holding Corporation (Nasdaq: XPER), gli abbonati a Disney+ possono vedere i vari film del Marvel Cinematic Universe in formato espanso IMAX è 1:90:1, che offre fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione sullo schermo, proprio come concepito dai registi per lo meno per quei film che, fin dall’inizio, sono stati concepiti interamente o parzialmente in IMAX.

Al momento e in attesa di Eternals, sono disponibili Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow.

Qualche giorno fa il canale YouTube HDTV Test ha pubblicato un interessante video comparativo in cui, su due televisori delle stesse dimensioni – 55 pollici – è possibile ammirare contemporaneamente la resa dei film del Marvel Cinematic Universe in IMAX Enhanced su Disney+ e tramite i dischi 4k. Se, da una parte, è innegabile l’aumento della portata spettacolare e del respiro del frame, dall’altra è altrettanto innegabile che l’IMAX Enhanced può anche prestare il fianco a qualche critica. Nelle scene dialogate, più ricche di primi piani, avere una maggiore porzione di schermo visibile può alterare la percezione emotiva del segmento in questione senza contare anche il drastico aumento dello spazio negativo. Trovate il player nella parte superiore di questa pagina.

