Online è approdato il teaser trailer sottotitolato in italiano di My Policeman, film con Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson in arrivo in streaming su Prime Video dal 4 novembre.

La regia del progetto è curata da Michael Grandage. Il lungometraggio è basato sull’opera letteraria di Bethan Roberts.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Del cast fanno parte anche Gina McKee, Linus Roache e Rupert Everett

La sinossi ufficiale:

La bellissima storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali, My Policeman segue tre ragazzi – il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) – durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato. Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il regista Michael Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Amazon Prime Video