Il doppiatore Angelo Maggi ha deciso di rendere omaggio al suo collega oltreoceano Robert Downey Jr. per la sua vittoria agli Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo in Opppenheimer.

“Mi sembrava giusto rendere omaggio ad un attore che mi ha regalato tante soddisfazioni” ha scritto Maggi, voce italiana dell’attore non solo nel film di Christopher Nolan, ma anche quelli dell’Universo Cinematografico Marvel, oltre che in pellicole come Tropic Thunder, Il solista e Dolittle. “Oggi posso dire che doppio il premio Oscar Robert Downey Jr.“.

Trovate il discorso integrale qui in alto.

Maggi aveva già partecipato a un video parodia parodia per festeggiare la vittoria, come potete vedere qui di seguito, ridoppiando una scena del primo film di Iron Man.

