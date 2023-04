La Disney ha diffuso in rete una nuova clip di Peter Pan & Wendy, il film di David Lowery che non arriverà al cinema, ma direttamente in streaming su Disney+ il prossimo 28 aprile.

Potete vedere la clip con al centro Trilli nella parte superiore della pagina.

Nel cast troviamo Ever Anderson (Wendy) e Alexander Molon (Peter Pan), mentre Capitan Uncino sarà Jude Law e Spugna verrà interpretato da Jim Gaffigan. Yara Shahidi è Campanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) sono i signori Darling; Joshua Pickering è John, mentre Jacobi Jupe è Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, interpreta Giglio Tigrato.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

