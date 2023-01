Rumore bianco: ecco la clip con la scena finale “musicale” del film di Noah Baumbach

Dopo la presentazione al Festival di Venezia, Rumore bianco (White Noise), adattamento dell’omonimo romanzo di Don DeLillo firmato Noah Baumbach (LEGGI LA RECENSIONE), è ora disponibile su Netflix. Il film racconta la storia di una famiglia americana degli anni ’80 che affronta i banali conflitti della vita quotidiana. L’opera, nel corso della sua durata, mescola diverse atmosfere e toni, per approdare poi a una scena finale “musicale” che si svolge sui titoli di coda. All’interno di un supermercato, tutti i protagonisti ballano tra gli scaffali sulle note di New Body Rhumba degli LCD Soundsystem. Alcuni versi del brano, come “I need a new body, to push away the end” and “Lets say goodbye to a beautiful friend” richiamano l’ossessione per la morte che provano i due personaggi principali, il professore universitario Jack Gladney e sua moglie Babette, e che li condurrà a tragiche conseguenze.

Il canale Youtube ufficiale di Netfix ha recentemente condiviso la clip con la sequenza in questione, che potete vedere nella parte superiore della pagina.

Il ricco cast del film comprende Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin, Lars Eidinger. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

