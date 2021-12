Il prossimo 13 gennaio arriverà nei cinema il nuovo, il quinto capitolo della saga nonché il primo non diretto da Wes Craven. Il leggendario regista padre dei primo quattro, ma anche di capolavori indiscussi dell’horror come come L’ultima casa a sinistra, Le colline hanno gli occhi, Nightmare – Dal profondo della notte o Il serpente e l’arcobaleno, è difatti scomparso alla fine di agosto del 2015 all’età di 76 anni a causa di un tumore al cervello.

La nuova featurette diffusa online dalla Paramount è tutta dedicata all’eredità di un regista come Wes Craven che viene giustamente ricordato come un grande regista, ma anche come uno splendido essere umano. Trovate il video nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina.

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i registi di Finché morte non ci separi incaricati di riportare sul grande schermo l’iconica saga horror, hanno sempre detto che la loro opera intende celebrare e onorare il lavoro del loro illustre collega. È stato anche grazie a questo modo d’impostare il lavoro che sono riusciti a convincere i vari membri del cast originale, come Neve Campbell, a fare ritorno.

Nel cast della pellicola troviamo Dylan Minette nei panni di Wes Hicks, David Arquette come Dewey Riley, Courteney Cox come Gale Weathers, Sonia Ben Ammar come Liv Mckenzie, Mikey Madison come Amber Freeman, Mason Gooding come Chad Meeks-Martin, Jasmin Savoy Brown come Mindy Meeks-Martin, Jack Quaid come Richie Kirsch, Jenna Ortega come Tara Carpenter, Melissa Barrera come Sam Carpenter, Marley Shelton come Judy Hicks e Roger Jackson come la voce di Ghostface.

Lo script della della pellicola è stato realizzato da James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson, lo sceneggiatore della saga, e Chad Villella, terzo regista dei Radio Silence, si sono occupati della produzione del lungometraggio con Vanderbilt e la sua Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherack saranno produttori.

Dalla sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

