L’apertura di, il nuovo hotel immersivo dei parchiamericani è imminente, ma, come forse ricorderete, malgrado gli entusiasmi iniziali che hanno accompagnato le prime notizie sulla struttura, il suo non è stata una camminata di salute.

Le prime polemiche sono arrivate nel momento in cui il sito ufficiale ha pubblicato le tariffe (poi cancellate). Due adulti, in una stanza standard, devono pagare ben 4,809 dollari in bassa stagione (agosto/settembre 2022) . Una famiglia composta da quattro individui dovrà pagarne ben 5,999 dollari. Importo destinato è a crescere, anche se non si sa di quanto, se si opta per il weekend o le suite, e se si visita in alta stagione.

Nonostante questi prezzi elevatissimi, lo scorso novembre, durante l’assemblea con gli azionisti, il CEO Disney Bob Chapek aveva annunciato in pompa magna che Star Wars: Galactic Starcruiser era virtualmente già sold per quattro mesi. Poi però sullo YouTube ufficiale dei parchi Disney è arrivato un video promozionale che ha fatto parecchi danni. Si trattava di un filmato promozionale in cui Sean Giambrone, il protagonista della serie TV della ABC I Goldberg, faceva un tour dell’hotel insieme alla Disney Imagineer Ann Morrow Johnson. Il video è stato rimosso dalla piattaforma nell’arco di una manciata di giorni per via del feedback negativo ricevuto: al posto di comunicare un’esperienza imperdibile per i fan di Guerre Stellari, un qualcosa che potesse giustificare l’esborso monetario particolarmente ingente, l’impressione generale che si otteneva da quel video era decisamente “cheap”, povera. E difatti, stando alle segnalazioni arrivate online, le disdette sono cominciate a fioccare copiose (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, a una manciata di giorni dall’inaugurazione, è arrivato su YouTube un altro video dedicato al backstage del particolare albergo condotto da Matt Martin, responsabile dei contenuti e delle strategie Lucasfilm, e Travis Finstein della Disney Imagineer. Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina e giudicare con i vostri occhi se sia riuscito meglio del precedente o meno.