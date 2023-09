Durante il podcast Conan O’Brien Needs A Friend, Liam Neeson è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Star Wars nei panni del maestro Jedi Qui-Gon Jinn.

L’attore ha parlato dei primi combattimenti in compagnia di Ewan McGregor sul set e della “ramanzina” di George Lucas:

La prima volta che usammo le spade laser per un breve combattimento, entrambi iniziammo a imitare i rumori [delle spade laser]. George ci disse: “Piantatela, ragazzi, aggiungeremo gli effetti sonori dopo”.

Sulla possibilità di tornare a interpretare il personaggio, ha poi aggiunto:

No, Star Wars, no. Per quanto li ammiri, ce ne sono troppo oramai. Sfortunatamente ho perso il conto.