Qualche giorno fa, vi abbiamo fatto vedere il video in cui Jack Black, la voce originale di Bowser nel film di Super Mario, cantava Peaches, la canzone con la quale il Re dei Koopa dichiara il suo amore nei confronti della Principessa Peach (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, sul canale YouTube della Illumination, è arrivato l’estratto dal film in cui l’acerrimo nemico di Super Mario, Bowser appunto, canta la canzone citata. Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Il film è arrivato il 5 aprile nei cinema italiani

