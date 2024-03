La divisione nazionale della Disney ha diffuso online il trailer ufficiale di Taylor Swift: The Eras Tour, il film concerto in arrivo in streaming su Disney+ dal prossimo 15 marzo con l’aggiunta di ben cinque canzoni che non erano presenti né nella versione cinematografica (che ha incassato 261 milioni di dollari in tutto il mondo), né in quella disponibile a noleggio digitale da dicembre.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

L’esperienza cinematografica dei record “Taylor Swift | The Eras Tour”, diretta da Sam Wrench, ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.

