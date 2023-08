Francesco Alò ci parla di The Equalizer 3 – Senza Tregua, un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Dakota Fanning e David Denman, al cinema dal 30 agosto 2023.

THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA: LA TRAMA

The Equalizer 3 – Senza Tregua è il nuovo thriller d’azione di Sony Pictures diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. L’attore premio Oscar® torna a interpretare l’ex agente governativo Robert McCall nell’ultimo capitolo della saga dell’inflessibile giustiziere. The Equalizer 3 – Senza Tregua è una produzione anche italiana, di Sony Pictures insieme a Eagle Pictures, ambientato e girato interamente in Italia, sulla Costiera Amalfitana e a Roma, negli Studi di Cinecittà.

Il film è scritto da Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno, The Equalizer 2 – Senza perdono) e nel cast oltre a Denzel Washington, Dakota Fanning e David Denman molti attori italiani tra cui Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Eugenio Mastra...