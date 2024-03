20th Century Studios ha realizzato un interessante trailer di The First Omen, il prequel del film horror The Omen – Il presagio uscito al cinema nel 1976 e diventato un cult tanto da generare tre sequel, un remake e una serie tv (Damien, del 2016).

Il trailer in questione riporta uno stile anni ’70 in onore del film originale. Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

La pellicola, prodotta da 20th Century Studios, uscirà il 5 aprile ed è incentrata su una donna di nome Margaret (Nell Tiger Free) che si reca a Roma per dedicarsi alla chiesa, solo per scoprire che il male sta tornando.

Nel cast anche Bill Nighy, Ralph Ineson e Sônia Braga. Scritto da Arkasha Stevenson, Tim Smith e Keith Thomas su un soggetto di Ben Jaboby, The First Omen è diretto da Stevenson.

