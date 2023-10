Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer di The Killer, il film di David Fincher con Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Sala Baker, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco presentato in concorso all’80esima edizione del Festival di Venezia,

La pellicola arriva nei cinema statunitensi oggi (e in pochissimi cinema italiani) e poi approderà su Netflix il 10 novembre.

The Killer: La trama

Dopo un fatidico errore, un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una missione di vendetta internazionale che sostiene non sia affatto personale.

