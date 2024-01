Francesco Alò ci parla di The Kitchen, il film di Kibwe Tavares e da Daniel Kaluuya disponibile su Netflix dal 19 gennaio.

The Kitchen, la trama

In un futuro non troppo distante, tutte le forme di edilizia popolare sono state sradicate: rimane solo The Kitchen, una comunità che si rifiuta di lasciare il luogo che chiama casa. I protagonisti sono il solitario Izi, che vive in The Kitchen per necessità e cerca disperatamente di andarsene, e il dodicenne Benji, che ha perso sua madre e cerca una famiglia. L’improbabile coppia creerà un legame quando tutto sembra mettersi contro di loro.

Nel cast troviamo il musicista e attore Kane Robinson (Izi), mentre Jedaiah Bannerman (Benji) fa il suo debutto sullo schermo. Accanto a loro anche Hope Ikpoku Jnr, Ian Wright, BackRoad Gee, Cristale, Teija Kabs e Demmy Ladipo.

