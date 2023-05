The Old Oak è un film di Ken Loach scritto da Paul Laverty con Col Tait, Jordan Louis, Chrissie Robinson, Chris Gotts, presentato in concorso al Festival di Cannes.

THE OLD OAK: LA TRAMA

The Old Oak è un luogo speciale. Non solo è l’ultimo pub rimasto in piedi: è l’unico spazio pubblico rimasto dove le persone possono incontrarsi in una comunità mineraria un tempo fiorente che ora vive momenti difficili dopo 30 anni di declino. TJ Ballantyne (Dave Turner), il proprietario, si aggrappa all’Old Oak con le unghie, e la sua presa è ancora più in pericolo quando il locale diventa territorio conteso dopo l’arrivo di rifugiati siriani nel villaggio. In un’amicizia improbabile, TJ incontra una giovane siriana, Yara (Ebla Mari) con la sua fotocamera. Riusciranno a trovare un modo per far capire le due comunità l’una con l’altra? Così si sviluppa un dramma profondamente commovente sulla perdita, la paura e la difficoltà di trovare speranza.

Classifiche...