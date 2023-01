Titanic: una clip dal documentario che affronta scientificamente la morte di Jack

A San Valentino, per festeggiare il quarto di secolo, Titanic di James Cameron tornerà al cinema in versione rimasterizzata in 4K 3D (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Per celebrare l’occasione, su National Geographic verrà anche diffuso un documentario, intitolato Titanic: 25 Years Later with James Cameron, in cui verrà anche effettuato uno studio scientifico ben documentato atto a dimostrare una cosa: Jack e Rose non sarebbero sopravvissuti entrambi se anche lui fosse salito sulla zattera improvvisata grazie alla quale il personaggio di Kate Winslet riesce a salvarsi dall’ipotermia.

La Disney distribuirà la pellicola nel mondo a partire dal 10 febbraio 2023 (in Italia il 9 febbraio), motivo per cui al momento non la trovate più su Disney+. La Paramount si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti. Al momento non è chiaro se la sola edizione proposta nei cinema sarà in 3D, ma ovviamente arriveranno ulteriori dettagli a ridosso dell’uscita.

