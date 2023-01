Titanic torna al cinema in rimasterizzato in 4K 3D: ecco il trailer e poster inedito!

Ci siamo: per celebrare i 25 anni di Titanic, a San Valentino il grande film di James Cameron torna al cinema in un’edizione completamente rimasterizzata in 4K e in 3D, e oggi è arrivato online il trailer accompagnato da un inedito e molto suggestivo poster che mostra l’abbraccio immortale di Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet).

Potete vedere il trailer qui sopra e il poster qui sotto!

La Disney distribuirà la pellicola nel mondo a partire dal 10 febbraio 2023 (in Italia il 9 febbraio), motivo per cui al momento non la trovate più su Disney+. La Paramount si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti. Al momento non è chiaro se la sola edizione proposta nei cinema sarà in 3D, ma ovviamente arriveranno ulteriori dettagli a ridosso dell’uscita.