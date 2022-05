In occasione dell’uscita di Top Gun: Maverick al cinema, il nostro Gabriele Niola ha intervistato il regista Joseph Kosinski, che ha parlato di oggetti di scena recuperati dal primo Top Gun (in particolare, il giubbotto e l’orologio di Maverick) e dell’incredibile quantità di ore di girato in volo!

