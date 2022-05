, l’attesissimo film con Tom Cruise in uscita il 25 maggio nelle nostre sale e in anteprima in alcuni cinema già dal 21, approderà anche nelle salesparse in tutto il mondo.

Le sale con schermi a 270° proietteranno il film in formato panoramico con il maggior quantitativo di materiale aggiuntivo appositamente girato dalla produzione. Gli schermi extra proietteranno infatti 56 minuti di materiale aggiuntivo esclusivo che arricchirà le inquadrature in modo tale da far immergere ulteriormente gli spettatori nelle atmosfere del film.

Top Gun: Maverick sarà proiettato su 372 schermi ScreenX di cui 71 in Nord America.

