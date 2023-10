Francesco Alò ci parla nella sua video recensione di Totally Killer, il film di Nahnatchka Khan con Kiernan Shipka, Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Julie Bowen, disponibile su Prime Video dal 6 ottobre.

TOTALLY KILLER: LA TRAMA

35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, lo spregevole “Killer delle sedicenni” torna nella notte di Halloween per uccidere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), avendo ignorato i consigli iper protettivi di sua mamma (Julie Bowen), si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e mentre scappa si ritrova accidentalmente nel 1987, anno dei tre delitti. Trovandosi a fronteggiare la sconosciuta e oltraggiosa cultura degli anni 80, Jamie fa squadra con sua mamma adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di correre il rischio di rimanere bloccata nel passato per sempre.

