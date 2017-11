tempo di lettura 2'

Gli anni ‘90 sono nel mirino del cinema, è il prossimo decennio che sta per essere rimesso in scena assieme al suo stile fatto di inquadrature che diventano sghembe, almeno non appena abbiamo finito con gli anni ‘80 di. Ci pensaa portarci avanti con il lavoro, horror adolescenziale puro che guarda moltissimo al cinema di quel decennio.C’è chiaramente(la cui premessa di rivivere sempre lo stesso giorno negli ultimi anni è diventato un format dafino a), il film concitato apertamente nel finale fa da base alle premesse di: una ragazza si sveglia sempre nello stesso giorno e non riesce a finirlo senza morire. Ma c’è anche moltissimonel rapporto con un killer mascherato dal quale ci si può difendere, che non è infallibile e che si può menare.

Tutto questo è messo a frutto in un horroretto di rapido consumo, diretto dallo sceneggiatore dei sequel di Paranormal Activity ma anche di Disturbia, che a differenza degli altri film Blumhouse non si svolge tutta in una casa ma è godibilissimo con il suo alternarsi di paure, drammi e momenti di pura commedia (il montaggio veloce delle giornate della protagonista). Non c’è la pesantezza del dover aderire davvero a qualche genere se non quello sentimentale, alla fine, che poi è di nuovo il principio di Ricomincio Da Capo: rivivere il medesimo giorno ad oltranza fino a cambiare, far convolare tutto nella maturazione personale di un sentimento che, in questo caso, libera Tree dalla dittatura delle scopate da una notte.

Per questo sembra anche che Auguri Per La Tua Morte sia un film sul contrasto di una ragazza di oggi con il mondo delle ragazze di ieri. C’è intorno alla protagonista un campionario di amiche e compagne che pensano, si comportano e vivono come il cinema ci ha abituati ad immaginarle, soprattutto una è il tipico esempio di come il cinema le vedeva. Nella lotta finale tra amiche, solo una delle due è spinta dalla vendetta, dal volere per sé un uomo che pare pendere più dalla parte dell’altra, cioè solo una si comporta come le ragazze che diventano meschine non per fini personali ma perché pensano l’altra le abbia rubato un uomo. La protagonista invece, pur essendo piena di problemi di relazione che il rivivere lo stesso giorno sanerà, non dipende da nessuno se non da chi decide lei, non avrà esitazioni a scaricare un amante che in altri film l’avrebbe fatta stare male, non porta rancore ad una vecchia fiamma che scopre essere gay, non sente il bisogno di diete, non ha l’ossessione del conformarsi e anche con il suo “vero amore” di questa storia parte su basi sessuali (consumate o meno).