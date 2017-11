tempo di lettura 2'

Non ci si può non divertire cona patto di prenderlo per il verso giusto.Questa specie di spin-off di un qualsiasi catastrofico di(il regista e sceneggiatoreè un suo storico collaboratore), dotato di tutti i crismi e dell’ossessione per il mondialismo e la pornografia della distruzione dei luoghi più riconoscibili propria del regista tedesco, mette tutti e due i suoi piedi nell’autoparodia quasi subito, mandando ben presto in vacca qualsiasi vaga credibilità, quando mostra di ambire ad un’impossibile copia del cinema die della sua epica. Ma invece che farne una versione dei poveri,amplia il parco delle sue ispirazioni e incorpora sequenze di suspense in camminata nello spazio in stileal pari di momenti da attacco al presidente e raggiunge uno zenith tanto scemo quanto equilibrato.

Che Devlin punti ad un pubblico mondiale lo si vede subito da come è immaginata la stazione spaziale che, in un futuro prossimo, controlla e tiene a bada il meteo mondiale, così da evitare gli sconvolgimenti provocati dall’incuria umana. Ci sono francesi, tedeschi, cinesi, indiani, africani e gli eroi, al servizio degli Stati Uniti, sono due britannici, due fratelli, uno nello spazio (lo scienziato) e uno a Terra (il politico).

Tuttavia, siccome siamo in un film che pare scritto da Emmerich e diretto da Bay lo scienziato è un ribelle che ama menare le mani e insubordinarsi all’autorità, cacciato dalla stazione che egli stesso ha inventato ma richiamato in servizio quando pare che qualcuno la stia manomettendo causando morti a mezzo climatico.

Geostorm bada bene a non mancare nemmeno un cliché del caso, andando a parare ben presti dalle parti del complotto in cui è coinvolto il presidente degli Stati Uniti (per gli amanti delle statistiche e dei dati, questa volta è Andy Garcia, terzo presidente sotto cui serve Gerard Butler).

Eppure Devlin è così dedito alla propria assurda epica, è così fedele e appassionato delle sue svolte telefonate, delle lacrime tra fratelli, dei colpi di scena incredibili, dei ritorni e dei salvataggi all’ultimo secondo e del titanismo delle sue scene (in cui tutto è sempre più grande e pericoloso, sempre di più!) che è davvero difficile considerare i palesi difetti del film tali.

A braccetto con il fantastico e sempre pronto a farsi una risata rispetto a quello che sta mettendo in scena, Geostorm è davvero quel che il titolo promette: un B movie della Asylum in grande stile, messo in riga da una messa in scena ordinata, da recitazione accettabile per un catastrofico, da effetti digitali di livello e una scansione della sceneggiatura tanto usuale quanto corretta e impeccabile. Invece di correre senza un perché in tutte le direzioni come avrebbe fatto la Asylum con la medesima trama, Devlin si prende (più o meno) il suo tempo e raggiunge quasi gli stessi obiettivi, cioè l’intrattenimento autoironico spensierato, stendendo un velo di presentabilità che vale a Geostorm il posto che occupa nel salotto buono del cinema di serie A nonostante in esso batta un cuore di serie C.