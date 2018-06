tempo di lettura 2'

Il grande sogno del cinema romantico è quello di raccontare l’amore purissimo, svincolato dall’estetica e dall’eccitazione, l’amore che non ha corpo, magari irrazionale (preferibilmente irrazionale!) ma non legato all’apparenza. Tutto con la grande contraddizione dell’essere sempre amore a prima vista, quindi fondato su come si appare. Per farlo inventa di tutto, qualsiasi trama, artificio o elemento fantastico che fa innamorare due persone a prescindere da come appaiano.

Ogni Giorno è un nuovo passo in avanti. Senza bisogno di spiegare perché e senza stare ad approfondire troppo la questione, il film tratto dal racconto di David Levithan racconta di una persona che ogni giorno si sveglia nei panni di un’altra. Ogni Giorno prende in prestito il corpo di qualcuno per 24 ore e poi cambia, di continuo. Questa persona s’innamora e farà di tutto per conquistare la ragazza che sogna, anche se ogni giorno ha una faccia e un fisico (o un sesso) diversi e insieme i due cercheranno di rimanere insieme nonostante questa maledizione impedisca una storia normale.

Annullare il corpo moltiplicandolo. Le implicazioni sono infinite. Ogni Giorno distrugge totalmente le differenze di sesso nell’amore, se una delle due parti è donna, l’altra nemmeno sa se è un uomo o una donna, per quanto ricordi è sempre stata entrambi, alternativamente, e lungo la loro storia sarà entrambi. Non un amore omosessuale o eterosessuale, ma qualcosa che travalica il corpo per affermare la sua (paradossale) superflua influenza nel romanticismo. Più corpi, più razze, più stazze, più sessi, più problemi sono incarnati dallo spasimante più questo mutamento palesa ciò che non muta, il carattere, l’atteggiamento e l’attenzione per l’altra. Per l’appunto l’obiettivo del cinema romantico.

Ogni Giorno non vuole mai essere cinema d’autore anzi, è un film rosa per ragazze dalle caratteristiche e dai tratti molto chiari, ma è anche una versione fantastica del paradigma dello scambio di corpi (Freaky Friday), vivere come altre persone per capirle e capire se stessi. L’amore senza corpo dovrebbe essere un inferno di frustrazioni invece in Ogni Giorno è il trionfo del vero amore, che avrà come solo problema trovare una stabilità. Rivoluzionario senza veramente averlo voluto, Ogni Giorno potrebbe essere l’araldo di una generazione che, se solo lo volesse, potrebbe superare totalmente le distinzioni di genere o etnia.