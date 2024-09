Mercoledì: un nuovo video dietro le quinte della stagione 2 conferma l'uscita nel 2025

Pubblicazione: 20 settembre alle 07:45

In occasione della Geeked Week, Netflix ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte della stagione 2 di Mercoledì che ne conferma anche l'uscita nel 2025.

Nel video, che potete vedere qui sopra, oltre al ritorno di tutti i protagonisti, possiamo vedere anche Tim Burton che, oltre a produrre la serie tv, sarà impegnato ocme regista per quattro episodi.

enna Ortega riprende le iconiche vesti di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. Tra le novità del cast della seconda stagione vediamo l’ingresso di Steve Buscemi (Il grande Lebowski, Boardwalk Empire – L’impero del crimine) e la partecipazione di Christopher Lloyd (La famiglia Addams, Ritorno al futuro ) come guest star della serie. Le nuove aggiunte comprendono anche Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Le piccole cose della vita, The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue), affiancati da Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash – contatto fisico), Frances O’Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (Pretty Princess, Scream) e Joonas Suotamo.

La prima stagione di Mercoledì è disponibile su Netflix.

Fonte / YouTube

Trovate tutte le novità nella nostra scheda