No Good Deed: il teaser della serie con Lisa Kudrow e Luke Wilson svela la data di uscita

Pubblicazione: 30 settembre alle 18:36

Il primo teaser della serie No Good Deed svela la data prevista per il debutto su Netflix della comedy creata da Liz Feldman: gli otto episodi arriveranno in streaming il 12 dicembre.

La storia seguirà Lydia e Paul, interpretati da Lisa Kudrow e Ray Romano, che decidono di lasciare la loro casa e formare una nuova vita, mettendo in vendita la villa in stile anni '20 situata in uno dei quartieri più richiesti di Los Angeles.

Più di una famiglia cerca di acquistare quella che sembra la casa dei sogni, senza pensare che si potrebbe trasformare in un vero incubo.

Paul e Lydia si rendono conto che l'unico modo per fuggire dal passato sia di affrontarlo finalmente.

Nel cast ci sono anche Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris e Luke Wilson. Tra le guest star spazio anche a Matt Rogers, Kate Moennig, Chloe East, Rory Scovel, Wyatt Aubrey, Kevin Alves, Linda Lavin, e Anna Maria Horsford.