Our Little Secret: il trailer del film di Natale con Lindsay Lohan e Ian Harding

Pubblicazione: 25 ottobre alle 17:10

Il 27 novembre debutterà su Netflix la commedia natalizia Our Little Secret, con star Lindsay Lohan e Ian Harding, di cui è stato condiviso il trailer.

Al centro della trama ci sono due ex che scoprono, a sorpresa, che i loro attuali partner sono fratello e sorella. La situazione diventa complicata quando la protagonista si scontra con la madre del suo fidanzato, parte affidata a Kristin Chenoweth.

Nel cast ci sono anche Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Katie Baker, Jake Brennan, Ash Santos e Brian Unger.

Alla regia è stato impegnato Stephen Herek, mentre la sceneggiatura è firmata da Hailey DeDominics.

Nel team di produttori ci sono inoltre Lisa Gooding, Mike Elliott, Joseph P. Genier e Lohan.

Tra le nuove commedie romantiche natalizie di Netflix ci saranno Meet Me Next Christmas con star Christina Milian che debutterà il 6 novembre, Hot Frosty con star Lacey Chabert e Dustin Milligan in arrivo il 13 novembre, e The Merry Gentlemen con star Chad Michael Murray che debutterà il 20 novembre.