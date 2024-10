Spellbound - L'incantesimo: il nuovo trailer e i doppiatori italiani del film d'animazione Netflix

Pubblicazione: 29 ottobre alle 20:06

Netflix ha lanciato oggi il trailer italiano di Spellbound - L'incantesimo, il film d'animazione prodotto da Skydance Animation che arriverà in streaming il 22 novembre (in tempo per il weekend del Ringraziamento americano).

Contestualmente, ha anche annunciato le voci italiane.presta la sua voce ai personaggi di Bolinar e Flink, mentredoppiano rispettivamente Luno e Sunny.sarà la voce parlata della principessa Ellian, conche interpreta le canzoni dello stesso personaggio.

Spellbound - L’incantesimo narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei sovrani di Lumbria, che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri.

La trama ufficiale:

Alla vigilia del suo quindicesimo compleanno, Ellian (Rachel Zegler) dovrebbe festeggiare come una regina. Invece, la tenace figlia dei sovrani di Lumbria nasconde un segreto: un misterioso incantesimo ha trasformato i suoi genitori, la regina Ellsmere (Nicole Kidman) e il re Solon (Javier Bardem), in mostri. Quando le due creature scappano dal palazzo, il panico si diffonde in tutto il regno ed Ellian si trova a dover intraprendere una coraggiosa missione per annullare l'incantesimo prima che sia troppo tardi. Tuttavia, la giovane scopre ben presto che, se anche ci riuscisse, la sua famiglia potrebbe comunque non essere più la stessa.

Il film è diretto da(Shrek) con la colonna sonora originale di(La Bella e la Bestia) e i testi di(Rapunzel - L'intreccio della torre). La produzione è invece di, responsabile dell'animazione di Skydance Animation.