1923: James Badge Dale ammette che non ha ancora le idee chiare sulla famiglia Dutton

La saga di Yellowstone è in continua espansione e l’attore James Badge Dale, uno dei protagonisti di 1923, ha ammesso di non aver ancora le idee chiare sulla composizione e sulla storia della famiglia Dutton.

L’attore, che ha la parte di John Duttor Senior, ha raccontato:

Non conosco l’albero genealogico. Abbiamo bisogno di uno scherma. Li ho visti online, quando le persone hanno provato a crearli. Non so però se siano accurati.