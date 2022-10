Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield Ford tornerà come Dottie

Emma Caulfield Ford tornerà a indossare i panni di Dottie in Agatha: Coven of Chaos, dopo essere comparsa in alcuni episodi di WandaVision.

In una recente intervista con Vanity Fair, parlando anche della sua lotta alla sclerosi multipla, l’attrice ha svelato che tornerà nei panni di Dottie nella serie tv con Kathryn Hahn, ma al momento non può svelare alcun dettaglio.

La serie arriverà in streaming su Disney+ nel corso dell’inverno 2023. Le riprese dovranno partire entro la fine dell’anno e che il progetto chiuderà la ricchissima offerta di prodotti Marvel del 2023.

Al momento, ricordiamo, non è chiara la storia con al centro la strega Agatha Harkness e se si tratterà di un progetto prequel o sequel di WandaVision, che aveva mostrato il personaggio assumere la falsa identità di Agnes, una vicina di Wanda, per avvicinarsi alla protagonista interpretata da Elizabeth Olsen.

Fonte: Vanity Fair