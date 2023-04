Ahsoka, la nuova serie in arrivo ad agosto con star Rosario Dawson, porterà sugli schermi molti dei personaggi introdotti nella saga di Star Wars grazie alle serie animate e Dave Filoni ha parlato di come si è lavorato durante la fase del casting.

Lo showrunner, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Far compiere a un personaggio animato il salto nel mondo live-action è qualcosa che ora ho fatto varie volte. Tutto quello che posso dire è che ho chiesto a Kathy Kennedy ‘Come sai quando hai trovato la persona giusta per la parte?’, e mi ha semplicemente guardato e ha detto ‘Dave, semplicemente lo sai’. E ha ragione.

Filoni ha aggiunto:

Dave ha inoltre dichiarato:

Io e Jon Favreau non lo facciamo insieme, seguiamo il processo separatamente. Ci piace farlo per scoprire se arriveremo alla scelta della stessa persona. Abbiamo un fantastico record di accuratezza sul fatto che entrambi entriamo in connessione con la stessa persona.

Lo showrunner ha ribadito:

Quello che è realmente significativo è che questi personaggi, in molti casi, fanno parte dell’animazione che ho creato, quindi li conosco molto bene, ma mi piace inoltre avere il punto di vista di Jon perché è una persona che li ha visti ma non li conosce nei dettagli, tuttavia saprà sempre cosa è importante in quel personaggio. Quando uniamo le idee, penso che siamo realmente in grado di individuare l’obiettivo giusto ‘Sì, quella è la persona’ e scegliamo in quel modo.